Анка Драгу заявила об увольнении сотрудников НБМ, связанных с «кражей миллиарда»

КИШИНЕВ, 5 фев — Sputnik. Глава Национального банка Молдовы Анка Драгу заявила, что два сотрудника учреждения отстранены от работы, так как возможно, замешаны в банковском мошенничестве, известном как «кража миллиарда».
По словам Драгу, трудовые договоры этих работников приостановлены согласно Трудовому кодексу, поскольку «если у сотрудника конфликт с учреждением, он больше не может находиться в нем».
«Репутация имеет большое значение. И закон гласит, что не нужно ждать окончательного решения суда, а с того момента, как человек признан обвиняемым, особенно в таком громком деле, его нужно изолировать, хотя бы приостановить действие контракта. И да, в Республике Молдова эта мера разрешена и я ее применила. Не может быть такого, чтобы сотрудник, которому предъявлено обвинение от учреждения при этом сохранял к нему доступ», — сказала Драгу в подкасте Despre bani pe scurt («Кратко о деньгах»).
Она также сообщила, что действие контрактов двух сотрудников было приостановлено еще 31 января.