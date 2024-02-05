Анка Драгу заявила об увольнении сотрудников НБМ, связанных с «кражей миллиарда»

«Репутация имеет большое значение. И закон гласит, что не нужно ждать окончательного решения суда, а с того момента, как человек признан обвиняемым, особенно в таком громком деле, его нужно изолировать, хотя бы приостановить действие контракта. И да, в Республике Молдова эта мера разрешена и я ее применила. Не может быть такого, чтобы сотрудник, которому предъявлено обвинение от учреждения при этом сохранял к нему доступ», — сказала Драгу в подкасте Despre bani pe scurt («Кратко о деньгах»).