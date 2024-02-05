Президент Путин присвоил почетные звания трем жителям Челябинской области

Соответствующий указ 5 февраля размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации» присвоено заведующей отделением Челябинской областной клинической больницы Елене Олевской.
За вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную творческую деятельность почетное звание «Заслуженный артист Российской Федерации» присвоено художественному руководителю ансамбля танца «Урал» Челябинской филармонии Светлане Лукиной.
За заслуги в области социальной защиты населения и многолетнюю добросовестную работу почетное звание «Заслуженный работник социальной защиты населения Российской Федерации» присвоено начальнику управления соцзащиты Южноуральска Вере Рябовой.
Также глава государства удостоил медали «За труды в культуре и искусстве» главного режиссера Челябинского государственного театра кукол имени В. Вольховского Александра Борока, как сказано в документе «за вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную творческую деятельность».