Президент Путин присвоил почетные звания трем жителям Челябинской области

Также глава государства удостоил медали «За труды в культуре и искусстве» главного режиссера Челябинского государственного театра кукол имени В. Вольховского Александра Борока, как сказано в документе «за вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную творческую деятельность».