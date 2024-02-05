Лукашенко утвердил кадровый реестр Беларуси

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава государства Александр Лукашенко 5 февраля подписал указ № 46, которым утвердил кадровый реестр Республики Беларусь. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.



Таким образом создана единая система учета руководящих должностей всех уровней государственного управления, направленная на гармонизацию подходов к формированию кадровых реестров в государственных органах и выстраивание более слаженной работы с руководящими кадрами.



В кадровый реестр Республики Беларусь включены должность Президента, высшие государственные должности, а также кадровые реестры главы государства, Совета Министров, государственных органов, подчиненных (подотчетных) Президенту, республиканских органов госуправления, областных, Минского городского, городских (городов областного подчинения), районных исполнительных комитетов, местных администраций районов и городов.