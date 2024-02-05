Дрозденко раскрыл сроки завершения строительства бассейна в Сертолово

В ходе «прямой линии» с жителями Ленобласти Александр Дрозденко отметил, что строительство бассейна в Сертолово действительно затянулось. Всему виной — подрядчик, который еще во времена пандемии просил «немного отложить срок» сдачи проекта.
«Мы пошли на уступки, но попросили банковскую гарантию. Компания до сих пор ее не предоставила. Если мы ее не увидим до 1 марта, тогда мы построим за свои бюджетные деньги, но правда это будет где-то в 2025—2026 годах. Но бассейн в любом случае будет построен», — заявил глава региона.