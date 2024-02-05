Дрозденко раскрыл сроки завершения строительства бассейна в Сертолово

«Мы пошли на уступки, но попросили банковскую гарантию. Компания до сих пор ее не предоставила. Если мы ее не увидим до 1 марта, тогда мы построим за свои бюджетные деньги, но правда это будет где-то в 2025—2026 годах. Но бассейн в любом случае будет построен», — заявил глава региона.