Президент Молдовы обсудила еврореферендум с преподавателями школ и вузов

КИШИНЕВ, 5 фев — Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду продолжает проведение серии консультаций с гражданским обществом по организации референдума о вступлении республики в Европейский союз.
В понедельник на встречу с президентом были приглашены ректоры, преподавательский состав школ и лицеев, другие представители академической среды.
«Президент Санду призвала преподавательский состав обсуждать процесс европейской интеграции в рамках школьной деятельности, правильно информируя о нем учеников и студентов — будущих взрослых Молдовы», — отметили в пресс-службе главы государства.
Также на встрече президент рассказала о необходимости усилить народную поддержку европейского пути Молдовы и европейского будущего для молодежи.
Ранее спикер парламента Молдовы Игорь Гросу заявил, что власти намерены по итогам референдума, который пройдет этой осенью. внести в Конституцию положения о евроинтеграции страны.