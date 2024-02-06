Дмитрий Махонин поручил построить еще две школы в Перми

Новые школы появятся в Перми на улицах Ветлужской и Веденеева. Губернатор Пермского края поручил профильным краевым министерствам выделить из регионального бюджета средства, необходимые для их проектирования и строительства.
Обе школы будут рассчитаны на 1050 учащихся.
Сейчас в Прикамье строится 12 школ, в прошлом году на средства бюджета Пермского края было возведено 11 средних учебных заведений.
В краевом правительстве подчеркивают, что вопрос обеспеченности мест в образовательных учреждениях в краевом центре и крае решается быстрее, чем планировалось.