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Дмитрий Махонин поручил построить еще две школы в Перми

Дополнительные средства на строительство учебных заведений выделят из бюджета Прикамья.
Источник: сайт губернатора и правительства Пермского края

Новые школы появятся в Перми на улицах Ветлужской и Веденеева. Губернатор Пермского края поручил профильным краевым министерствам выделить из регионального бюджета средства, необходимые для их проектирования и строительства.

Обе школы будут рассчитаны на 1050 учащихся.

Сейчас в Прикамье строится 12 школ, в прошлом году на средства бюджета Пермского края было возведено 11 средних учебных заведений.

В краевом правительстве подчеркивают, что вопрос обеспеченности мест в образовательных учреждениях в краевом центре и крае решается быстрее, чем планировалось.

строительство