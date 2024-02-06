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И.о. военкома Белорецка, Межгорья, Белорецкого и Бурзянского районов Башкирии Сергей Склокин скоропостижно скончался

Ушел из жизни и.о. военкома нескольких городов и районов Башкирии.
Источник: соцсети

В Башкирии ушел из жизни исполняющий обязанности военного комиссара городов Белорецк и Межгорье, а также Белорецкого и Бурзянского районов Сергей Склокин. Об этом рассказала пресс-служба администрации Белорецкого района.

Церемония прощания с Сергеем Владимировичем состоится 6 февраля в 13:00 по адресу в Белорецке на улице Тюленина, 52 в квартире № 72.

Известие о скоропостижной кончине Сергея Склокина не оставило равнодушным как тех, кто был лично знаком с покойным, так и многих других.

— Семье и детям пережить это горе. Сергею царствие небесное, пусть земля будет пухом, — написала Татьяна Я. в соцсетях.

— Сергей Владимирович был прекрасным и добрым человеком! — вспоминает Александр Г.

— Очень жаль, что уходят такие молодые и очень хорошие люди! — посетовала Неля С.

— Эх, Серега! Ну что так рано-то? Ведь только на днях встречались на улице, — пишет Светлана К.

— Знал его лично, хороший и отзывчивый был человек, — поделился Олег О.

— Соболезную близким. Как так, Серега? Раньше времени, — написал Альберт А.