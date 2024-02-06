И.о. военкома Белорецка, Межгорья, Белорецкого и Бурзянского районов Башкирии Сергей Склокин скоропостижно скончался

В Башкирии ушел из жизни исполняющий обязанности военного комиссара городов Белорецк и Межгорье, а также Белорецкого и Бурзянского районов Сергей Склокин. Об этом рассказала пресс-служба администрации Белорецкого района.
Церемония прощания с Сергеем Владимировичем состоится 6 февраля в 13:00 по адресу в Белорецке на улице Тюленина, 52 в квартире № 72.
Известие о скоропостижной кончине Сергея Склокина не оставило равнодушным как тех, кто был лично знаком с покойным, так и многих других.
— Семье и детям пережить это горе. Сергею царствие небесное, пусть земля будет пухом, — написала Татьяна Я. в соцсетях.
— Сергей Владимирович был прекрасным и добрым человеком! — вспоминает Александр Г.
— Очень жаль, что уходят такие молодые и очень хорошие люди! — посетовала Неля С.
— Эх, Серега! Ну что так рано-то? Ведь только на днях встречались на улице, — пишет Светлана К.
— Знал его лично, хороший и отзывчивый был человек, — поделился Олег О.
— Соболезную близким. Как так, Серега? Раньше времени, — написал Альберт А.