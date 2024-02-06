В Хабаровском крае военные завершили обучение молодого пополнения

«Занятия были организованы в соответствии с планом обучения призывников и курса одиночной общевойсковой подготовки. Подготовкой молодых солдат занимались офицеры, прапорщики и сержанты, которые ранее изучили актуальные методики приема, адаптации и воспитания молодого пополнения. Обучение было организовано в более чем 140 учебных подразделениях», — поделились информацией в военном ведомстве.