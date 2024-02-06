В Раде высмеяли слова Зеленского насчет украинских властей

В конце января несколько бывших и действующих политиков и журналистов сообщили об отставке главкома ВСУ. Однако позже пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров эту информацию опроверг. Кроме того, в этот же день Минобороны Украины опубликовало загадочное сообщение на фоне слухов об отставке Залужного.