В Великобритании объяснили решение передать Украине танки Challenger 2

«Решение Великобритании отправить на Украину эскадрилью из 14 основных боевых танков Challenger 2 обеспечило согласованный и эффективный боевой потенциал и тем самым открыло доступ к десяткам дополнительных основных боевых танков от международных партнеров. Решение о том, что будет с платформами Challenger 2, не используемыми в рамках программы Challenger 3, пока не принято», — отметил замглавы британского Минобороны.