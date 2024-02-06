Президент Путин утвердил нового атамана Сибирского казачьего войска со штабом в Омске

Стоит напомнить, что кандидатура 51-летнего Андрея Тимошенко, представленного к званию Герой Российской Федерации, изначально одобрена членами казачьего сообщества в ходе отчетно-выборного круга, состоявшегося во второй половине сентября 2023 года. В ЕГРЮЛ он внесен как временно исполняющий обязанности войскового атамана 6 декабря 2023 года, таким образом официально сменив на руководящем посту Геннадия Привалова, который возглавлял Сибирское войсковое казачье общество с 2013 года.
Новому назначению Тимошенко предшествовала его продолжительная военная карьера. В частности, в 2007 году обладатель медали «Золотая звезда» за мужество и героизм при выполнении специального задания возглавил 285-й учебный парашютно-десантный полк 242-го учебного центра подготовки младших специалистов ВДВ, а четыре года спустя назначен заместителем командира 35-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады.
Официально Сибирское войсковое казачье общество (иначе — Сибирское казачье войско) существует с марта 1997 года. Согласно данным официального сайта, у организации имеется 9 отделов в регионах Сибири, включая непосредственно омский, однако штаб организации расположен именно в Омске.