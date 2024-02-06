Президент Путин утвердил нового атамана Сибирского казачьего войска со штабом в Омске

Стоит напомнить, что кандидатура 51-летнего Андрея Тимошенко, представленного к званию Герой Российской Федерации, изначально одобрена членами казачьего сообщества в ходе отчетно-выборного круга, состоявшегося во второй половине сентября 2023 года. В ЕГРЮЛ он внесен как временно исполняющий обязанности войскового атамана 6 декабря 2023 года, таким образом официально сменив на руководящем посту Геннадия Привалова, который возглавлял Сибирское войсковое казачье общество с 2013 года.