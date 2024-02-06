Лукашенко одобрил соглашение с Узбекистаном о системах сертификации товаров

МИНСК, 6 фев — Sputnik. Глава белорусского государства Александр Лукашенко одобрил проект межправительственного соглашения между Беларусью и Узбекистаном о взаимном применении электронных систем сертификации происхождения товаров, соответствующий указ № 43 от 2 февраля опубликован во вторник на Национальном правовом интернет-портале.
Белорусский лидер одобрил проект международного договора в качестве основы для дальнейших переговоров. Проводить переговоры по этому соглашению президент уполномочил Государственный таможенный комитет.
Также разрешено в документ вносить изменения, если они не имеют «принципиального характера».
Помимо этого, ГТК сможет подписать соглашение, если сторонами будут достигнуты договоренности в пределах одобренного президентом проекта.
Указ вступает в силу со дня его подписания.