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Amanat предложил Олжаса Бектенова на должность премьера

Партийная фракция президентской партии Аmanat обсудила кандидатуру премьера.
Источник: Sputnik.kz

АСТАНА, 6 фев — Sputnik. На заседании фракции Amanat президенту предложили кандидатуру Олжаса Бектенова на должность премьер-министра, сообщила Акорда.

«Касым-Жомарту Токаеву председатель мажилиса, председатель партии Amanat Ерлан Кошанов от имени политической партии предложил кандидатуру Олжаса Бектенова на должность премьер-министра Республики Казахстан», — указывается в сообщении.

В соответствии с действующим законодательством глава государства обсудит предложенную кандидатуру с руководителями фракций партий в мажилисе.

Что известно об Олжасе Бектенове

Олжас Бектенов родился 13 декабря 1980 года в Алматы.

В 2001 году окончил Казахскую государственную юридическую академию по специальности «юрист».

Трудовую деятельность начал в 2002 году главным специалистом отдела в управлении юстиции города Алматы.

С 2005 по 2006 годы занимал должность главного эксперта юридического отдела канцелярии премьер-министра.

В 2006—2009 годы работал в Администрации президента.

В 2009 году стал заместителем председателя комитета регистрационной службы и оказания правовой помощи министерства юстиции.

В 2012 назначен начальником департамента в центральном аппарате Агентства по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой полиции).

В 2015—2016 годы руководил аппаратом акима города Астаны, был заведующим секретариатом руководителя Администрации президента Республики Казахстан.

2016−2017 годы — занимал пост руководителя департамента Национального бюро по противодействию коррупции (антикоррупционной службы) по городу Астане.

В 2017—2018 годы — заместитель акима Акмолинской области.

С 1 июня 2018 года по июнь 2019 года занимал должность заместителя председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции.

В июне 2019 года его назначили первым заместителем председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции.

25 февраля 2022 года стал председателем Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы).

А 3 апреля 2023 года руководителем Администрации президента Республики Казахстан.