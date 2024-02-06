Amanat предложил Олжаса Бектенова на должность премьера

АСТАНА, 6 фев — Sputnik. На заседании фракции Amanat президенту предложили кандидатуру Олжаса Бектенова на должность премьер-министра, сообщила Акорда.
«Касым-Жомарту Токаеву председатель мажилиса, председатель партии Amanat Ерлан Кошанов от имени политической партии предложил кандидатуру Олжаса Бектенова на должность премьер-министра Республики Казахстан», — указывается в сообщении.
В соответствии с действующим законодательством глава государства обсудит предложенную кандидатуру с руководителями фракций партий в мажилисе.
Что известно об Олжасе Бектенове
Олжас Бектенов родился 13 декабря 1980 года в Алматы.
В 2001 году окончил Казахскую государственную юридическую академию по специальности «юрист».
Трудовую деятельность начал в 2002 году главным специалистом отдела в управлении юстиции города Алматы.
С 2005 по 2006 годы занимал должность главного эксперта юридического отдела канцелярии премьер-министра.
В 2006—2009 годы работал в Администрации президента.
В 2009 году стал заместителем председателя комитета регистрационной службы и оказания правовой помощи министерства юстиции.
В 2012 назначен начальником департамента в центральном аппарате Агентства по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой полиции).
В 2015—2016 годы руководил аппаратом акима города Астаны, был заведующим секретариатом руководителя Администрации президента Республики Казахстан.
2016−2017 годы — занимал пост руководителя департамента Национального бюро по противодействию коррупции (антикоррупционной службы) по городу Астане.
В 2017—2018 годы — заместитель акима Акмолинской области.
С 1 июня 2018 года по июнь 2019 года занимал должность заместителя председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции.
В июне 2019 года его назначили первым заместителем председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции.
25 февраля 2022 года стал председателем Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы).
А 3 апреля 2023 года руководителем Администрации президента Республики Казахстан.