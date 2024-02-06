Глава Башкирии рассказал о поддержке предпринимателей

«В 2023 году в селе Бала-Четырман молодой парень Дамир Шарипов открыл автозаправку. Событие для небольшого села — очень значительное. До сих пор ближайшая АЗС была в 25 км, в райцентре. Теперь своя сельская модульная автозаправка есть и в Бала-Четырмане. Здесь — две колонки с бензином марки АИ-92 и дизельным топливом. Появилось и два новых рабочих места. Реализовать идею строительства заправки предпринимателю помогла господдержка. Развитие придорожного сервиса в Башкортостане — одно из приоритетных наших направлений, и к таким инициативам мы всегда проявляем большое внимание», — отметил Радий Хабиров.
Известно, что Дамир Шарипов представил свой проект в январе 2022-го года на одном из предпринимательских часов в районной администрации. В итоге ему помогли с земельным участком и подключением инженерных сетей. В планах — открытие еще нескольких АЗС.
«Желаю удачи Дамиру и всем предпринимателям, которые упорно идут к своей цели! А если вы не знаете, с чего начать или какую поддержку можно получить на развитие своего бизнеса, в помощь — портал investrb.ru и наша большая команда бизнес-шерифов. Нам удалось выстроить действительно работающую систему поддержки малого, среднего и крупного бизнеса на самых разных уровнях», — добавил Глава Башкирии.
Ранее бизнесмен в республике приобрел заброшенные фермы и создал процветающее хозяйство.