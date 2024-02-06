Глава Башкирии подписал важный экологический закон

— Полная, актуализированная информация поможет планировать не только работу по ликвидации накопленного вреда, но и текущую хозяйственную деятельность. Доступ к сведениям будут иметь как органы государственной власти и органы местного самоуправления, так и юридические и физические лица. Проблема накопленного экологического ущерба крайне актуальна для нашей республики. Это не только шламонакопители «Химпрома» или территория бывшей Семеновской золотоизвлекательной фабрики. Есть и другие объекты, которые требуют внимания и которые в первую очередь нужно учесть, «паспортизировать». Это совместная работа федерального центра, республики и муниципалитетов, — отметил спикер республиканского парламента.