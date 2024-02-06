Глава Башкирии подписал важный экологический закон

Глава Башкортостана Радий Хабиров подписал поправки в Экологический кодекс РБ.
— Закон направлен на организацию работ по ликвидации объектов накопленного вреда экологии. Предстоит провести ревизию таких объектов, оценить масштаб и регламентировать процесс. Соответствующими полномочиями наделены органы государственной власти Республики Башкортостан в сфере отношений, связанных с охраной окружающей среды. В новой редакции изложена глава об инвентаризации, учете объектов и ликвидации накопленного вреда окружающей среде, — прокомментировал председатель Госсобрания — Курултая РБ Константин Толкачев.
По словам спикера парламента, инвентаризация проблемных объектов проводится по всей стране.
— Полная, актуализированная информация поможет планировать не только работу по ликвидации накопленного вреда, но и текущую хозяйственную деятельность. Доступ к сведениям будут иметь как органы государственной власти и органы местного самоуправления, так и юридические и физические лица. Проблема накопленного экологического ущерба крайне актуальна для нашей республики. Это не только шламонакопители «Химпрома» или территория бывшей Семеновской золотоизвлекательной фабрики. Есть и другие объекты, которые требуют внимания и которые в первую очередь нужно учесть, «паспортизировать». Это совместная работа федерального центра, республики и муниципалитетов, — отметил спикер республиканского парламента.