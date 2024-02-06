ГПК сказал про 17 тысяч украинских военных на границе с Беларусью

В ГПК рассказали про 17 000 украинских военных на границе с Беларусью. Подробности сообщил в эфире «Беларусь 4» заместитель начальника Гомельской пограничной группы Сергей Свентецкий.
По его словам, охрана государственной границы осуществляется в усиленном режиме, уточнив, что обстановка стабильная и прогнозируемая. Он проинформировал, что около 17 тысяч украинских военных находится на границе с Беларусью.
— Не забываем мы о бригадах Вооруженных сил Украины, не забываем о бригадах территориальных сил Украины, — уточнил он.
Свентецкий обратил внимание на то, что указанные вооруженные силы, находящиеся в тылу от района действий на украинской территории, предназначены для обучения и переформирования ВСУ.
— То есть, по сути, какого-то риска наступления со стороны Украины нет.
Однако он заметил, что в 2023 году провели реконструкцию некоторых пограничных застав, а уже в 2024 году введут в эксплуатацию после ремонта здания на пограничной заставе «Новая Гута». По его словам, в планах также развивать инженерные сооружения, заграждения, наращивать инженерную инфраструктуру, а также строить автоматические посты технического наблюдения.