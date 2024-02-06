ГПК сказал про 17 тысяч украинских военных на границе с Беларусью

Однако он заметил, что в 2023 году провели реконструкцию некоторых пограничных застав, а уже в 2024 году введут в эксплуатацию после ремонта здания на пограничной заставе «Новая Гута». По его словам, в планах также развивать инженерные сооружения, заграждения, наращивать инженерную инфраструктуру, а также строить автоматические посты технического наблюдения.