Оппозиция Молдавии не может выбрать единого кандидата, заявили в Компартии

«Мы уже имели проблемы с едиными кандидатами, потом не знали, как от них оттолкнуться. Каждый пусть за себя отвечает, потому что все они хорошие в предвыборную кампанию, правильные вещи предлагают, а потом начинается текущая повседневная жизнь, оказывается, что это он не говорил, а это его не так поняли», — добавил Воронин.