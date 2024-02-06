Почему правительство ушло в отставку, объяснил Токаев

«Правительство должно играть новую, важную роль оперативно принимать решение, предпринимать действенные шаги. Нужно принимать смелые твердые решения, направленные на стимулирование диверсификации экономики на благо нашего народа. Необходимо адаптироваться к новым реалиям. Мы должны уметь противостоять новым вызовам, правительство должно быть готово к этому. Необходимо придать новый импульс деятельности правительства, общественность этого также ждет. По этой причине я принял заявление об отставке Алихана Смаилова. Правительство под его руководством обеспечило стабильность во всех сферах», — сказал сегодня президент Касым-Жомарт Токаев.