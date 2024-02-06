Рустам Минниханов поделился видеороликом об итогах нацпроекта «Экология» в Татарстане

Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов опубликовал в своем telegram-канале короткометражный ролик, посвященный работе инспектора охраны окружающей среды Ильдара Усманова. Видео иллюстрирует ежедневные усилия по поддержанию экологического благополучия региона в рамках национального проекта «Экология».
Ильдар Усманов в ролике делится своим видением текущей экологической ситуации: несмотря на наличие нарушителей, стремящихся сэкономить на хозяйственной деятельности за счет окружающей среды, общая экологическая культура в республике повышается.
С 2019 года в Татарстане было реализовано 30 мероприятий национального проекта «Экология» на общую сумму 17,6 млрд рублей.
Ранее сообщалось, что за шесть лет в экологию Татарстана вложили 60,5 млрд рублей. На заседании экспертного клуба «Волга» подвели итоги реализации национального проекта «Экология».