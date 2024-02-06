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Рустам Минниханов поделился видеороликом об итогах нацпроекта «Экология» в Татарстане

В основу ролика лег один день из жизни инспектора охраны окружающей среды Ильдара Усманова.

Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов опубликовал в своем telegram-канале короткометражный ролик, посвященный работе инспектора охраны окружающей среды Ильдара Усманова. Видео иллюстрирует ежедневные усилия по поддержанию экологического благополучия региона в рамках национального проекта «Экология».

Ильдар Усманов в ролике делится своим видением текущей экологической ситуации: несмотря на наличие нарушителей, стремящихся сэкономить на хозяйственной деятельности за счет окружающей среды, общая экологическая культура в республике повышается.

С 2019 года в Татарстане было реализовано 30 мероприятий национального проекта «Экология» на общую сумму 17,6 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что за шесть лет в экологию Татарстана вложили 60,5 млрд рублей. На заседании экспертного клуба «Волга» подвели итоги реализации национального проекта «Экология».

нацпроекты
экология