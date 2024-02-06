Олжас Бектенов обозначил основные направления работы нового правительства

«Я думаю, что оправдаю возложенное на меня доверие. Глава государства в направлении экономического развития страны дал конкретные поручения, они будут выполняться. Необходимо придать новый экономический импульс, принять действительно оперативные и решительные меры. Акцент будет делаться на промышленность, нефть и другие важные отрасли», — сказал он.