Олжас Бектенов обозначил основные направления работы нового правительства

Бектенов поблагодарил депутатов за поддержку его кандидатуры.
«Я думаю, что оправдаю возложенное на меня доверие. Глава государства в направлении экономического развития страны дал конкретные поручения, они будут выполняться. Необходимо придать новый экономический импульс, принять действительно оперативные и решительные меры. Акцент будет делаться на промышленность, нефть и другие важные отрасли», — сказал он.
Новый глава кабмина отметил, что правительство будет и дальше принимать меры по стимулированию отечественного производства.
«Необходимо увеличить долю производимой в Казахстане продукции, будем запускать в полной мере систему офтейк-контрактов. Наша основная задача — поддержка отечественного бизнеса. Важно эффективно использовать потенциал сельского хозяйства. Также будем активно работать по обеспечению водными ресурсам, энергосбережению. Будем развивать сферу транспортно-логистической сети, сфер с использованием интеллекта и новых технологий. Будем принимать меры для обеспечения верховенства закона», — заявил он.