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Олжас Бектенов обозначил основные направления работы нового правительства

Олжас Бектенов, впервые выступая перед президентом и мажилисменами в качестве премьер-министра Казахстана, отметил ряд важных направлений, на которых планирует сконцентрироваться новое правительство, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
Источник: Sputnik.kz

Бектенов поблагодарил депутатов за поддержку его кандидатуры.

«Я думаю, что оправдаю возложенное на меня доверие. Глава государства в направлении экономического развития страны дал конкретные поручения, они будут выполняться. Необходимо придать новый экономический импульс, принять действительно оперативные и решительные меры. Акцент будет делаться на промышленность, нефть и другие важные отрасли», — сказал он.

Новый глава кабмина отметил, что правительство будет и дальше принимать меры по стимулированию отечественного производства.

«Необходимо увеличить долю производимой в Казахстане продукции, будем запускать в полной мере систему офтейк-контрактов. Наша основная задача — поддержка отечественного бизнеса. Важно эффективно использовать потенциал сельского хозяйства. Также будем активно работать по обеспечению водными ресурсам, энергосбережению. Будем развивать сферу транспортно-логистической сети, сфер с использованием интеллекта и новых технологий. Будем принимать меры для обеспечения верховенства закона», — заявил он.