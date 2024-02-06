Финалистом кадрового конкурса «Омская область: ПРОдвижение» стал торакальный хирург

Напомним, что идею проведения в регионе кадрового проекта «Омская область: ПРОдвижение» поддержал президент РФ Владимир Путин. Так, прошлым летом в ходе заседания Наблюдательного совета президентской платформы «Россия — страна возможностей» тогда еще врио губернатора Виталий Хоценко рассказал об опыте региона и о запросе молодежи на проведение собственного кадрового проекта. Он отметил, что этот конкурс станет первым подобным проектом не только в Омской области, но и во всей Сибири.
Для участия в конкурсе зарегистрировались 8,2 тыс. человек. Финал проекта пройдет в феврале в Омске.
Одним из 223 участников, получивших приглашение в финал, стал кандидат медицинских наук, заведующий кафедрой общей хирургии омского медуниверситета, врач-торакальный хирург Городской клинической больницы № 1 им. А. Н. Кабанова Сергей Черненко.
Он рассказал, почему решил поучаствовать в отборе.
«Не могу себя назвать очень азартным человеком, но соревновательный компонент всегда был мне интересен! Кроме того, я рассматриваю площадку конкурса как трибуну для обсуждения острых проблем региона, находящихся в рамках моей компетенции. Такой формат обсуждения, как мне кажется, позволяет взглянуть на актуальные проблемы под новым углом и наметить более эффективные пути их решения», — сообщил Сергей Черненко.
Отметим, что помимо своей основной профессиональной и научно-педагогической деятельности, Сергей Черненко ведет активную работу по популяризации оказания первой помощи среди населения. По собственной инициативе он разработал программу по тактической медицине и оказанию первой помощи и успешно реализовал ее для сотрудников Росгвардии и мобилизованных в зону специальной военной операции граждан.
Добавим, что победители кадрового конкурса «Омская область: ПРОдвижение», которых определят в феврале, получат сертификат на один миллион рублей для прохождения образовательных программ по управленческой тематике, будут включены в резерв управленческих кадров Омской области и смогут принять участие в образовательной программе по развитию управленческих навыков руководителя.
Все финалисты проекта будут приглашены в экспертный клуб под руководством губернатора Омской области.