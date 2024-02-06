Финалистом кадрового конкурса «Омская область: ПРОдвижение» стал торакальный хирург

«Не могу себя назвать очень азартным человеком, но соревновательный компонент всегда был мне интересен! Кроме того, я рассматриваю площадку конкурса как трибуну для обсуждения острых проблем региона, находящихся в рамках моей компетенции. Такой формат обсуждения, как мне кажется, позволяет взглянуть на актуальные проблемы под новым углом и наметить более эффективные пути их решения», — сообщил Сергей Черненко.