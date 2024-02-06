В казахстанском Кабмине переназначены три министра

Напомним, в понедельник, 5 февраля правительство Казахстана ушло в отставку. Сегодня правящая партия Amanat предложила кандидатуру Олжаса Бектенова на должность премьер-министра Казахстана президенту Касым-Жомарту Токаеву. Глава государства обсудил кандидатуру Бектенова с другими партийными фракциями парламента.