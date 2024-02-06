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В казахстанском Кабмине переназначены три министра

Премьер-министром стал Олжас Бектенов.
Источник: Sputnik.kz

АЛМАТЫ, 6 фев — Sputnik. Касым-Жомарт Токаев назначил трех министров. Все они занимали эти посты и ранее.

Мурат Нуртлеу переназначен на пост вице-премьера — министра иностранных дел Казахстана.

Руслан Жаксылыков переназначен на пост министра обороны Казахстана.

Ержан Саденов переназначен министром внутренних дел.

Напомним, в понедельник, 5 февраля правительство Казахстана ушло в отставку. Сегодня правящая партия Amanat предложила кандидатуру Олжаса Бектенова на должность премьер-министра Казахстана президенту Касым-Жомарту Токаеву. Глава государства обсудил кандидатуру Бектенова с другими партийными фракциями парламента.

Мажилисмены проголосовали за кандидатуру Бектенова. «За» проголосовали 69 депутатов, воздержались 7.

После пленарного заседания президент подписал указ.