В казахстанском Кабмине переназначены три министра

АЛМАТЫ, 6 фев — Sputnik. Касым-Жомарт Токаев назначил трех министров. Все они занимали эти посты и ранее.
Мурат Нуртлеу переназначен на пост вице-премьера — министра иностранных дел Казахстана.
Руслан Жаксылыков переназначен на пост министра обороны Казахстана.
Ержан Саденов переназначен министром внутренних дел.
Напомним, в понедельник, 5 февраля правительство Казахстана ушло в отставку. Сегодня правящая партия Amanat предложила кандидатуру Олжаса Бектенова на должность премьер-министра Казахстана президенту Касым-Жомарту Токаеву. Глава государства обсудил кандидатуру Бектенова с другими партийными фракциями парламента.
Мажилисмены проголосовали за кандидатуру Бектенова. «За» проголосовали 69 депутатов, воздержались 7.
После пленарного заседания президент подписал указ.