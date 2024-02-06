Новосибирские чиновники пока не пересели на отечественные авто

По поручению президента Путина о пересадке чиновников на отечественные автомобили, администрация Новосибирска не планирует обновлять свой служебный автопарк в текущем и двух последующих годах.
Конечной целью было обновление автопарка в соответствии с указом. Однако бюджет на такие реформы в региональной столице не был предусмотрен. На данный момент, в распоряжении чиновников находится небольшое количество отечественных автомобилей, включая фургон «ГАЗель» NEXT и автобус МАЗ-257 S40, приобретённые в конце 2023 года. В настоящее время у чиновников 66 легковых автомобилей марки Тойота, включая Тойоту Камри 2019 года в максимальной комплектации, на которой ранее передвигался экс-мэр Локоть.
По указанию президента, отчёт о реформах служебного автопарка должен был быть предоставлен до 1 февраля.
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