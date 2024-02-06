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Песков не исключил послания Путина парламенту в конце февраля — начале марта

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил, что послание президента Федеральному собранию пройдет в конце февраля — начале марта. Источники в администрации президента рассказали «Ъ», что оглашение послания назначено на период между 23 февраля и 8 марта.
Источник: Пресс-служба Президента России

«Мы не можем этого исключать», — сказал Песков во время пресс-колла на вопрос о проведении послания в указанный период.

2 февраля Дмитрий Песков говорил, что подготовка послания уже идет. Как сказали собеседники «Ъ», точная дата мероприятия еще не определена. По их словам, обсуждается конец февраля, но послание может сдвинуться и на начало марта.

Собеседники предположили, что одной из ключевых тем послания станет суверенитет России — «технологический, научный, военный». Вероятнее всего, Владимир Путин не обойдет тему военной операции, экономики и демографии, считают источники.

Петр Бузлаев

Путин Владимир
Песков Дмитрий