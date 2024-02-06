Песков не исключил послания Путина парламенту в конце февраля — начале марта

«Мы не можем этого исключать», — сказал Песков во время пресс-колла на вопрос о проведении послания в указанный период.
2 февраля Дмитрий Песков говорил, что подготовка послания уже идет. Как сказали собеседники «Ъ», точная дата мероприятия еще не определена. По их словам, обсуждается конец февраля, но послание может сдвинуться и на начало марта.
Собеседники предположили, что одной из ключевых тем послания станет суверенитет России — «технологический, научный, военный». Вероятнее всего, Владимир Путин не обойдет тему военной операции, экономики и демографии, считают источники.
Петр Бузлаев