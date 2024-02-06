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Мэр Кишинева: в столице хотят установить марионеточную администрацию

По словам мэра молдавской столицы, администрация Кишинева стала объектом беспрецедентных нападок.
Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 6 фев — Sputnik. Администрация Кишинева стала объектом беспрецедентной атаки, сообщил в соцсетях мэр молдавской столицы Ион Чебан.

По его словам, в качестве инструментов для нападок используются дезинформация и псевдопротесты.

«Атака носит комплексный и многоуровневый характер, от бюджетных ограничений и попыток политического контроля над муниципальными управлениями до лживых протестов и кампаний, основанных на дезинформации. Она усиливается через политически контролируемые информационные каналы, блогеров и недоброжелателей, формирующих общественное мнение. К сожалению, широко используются такие опасные инструменты, как дезинформация и лживые новости».

отметил Чебан.

По словам кишиневского градоначальника, все эти акции нацелены на то, чтобы установить в столице марионеточную администрацию.

«Авторы этих опасных действий хотят установить в Кишиневе марионеточную администрацию и готовятся к эскалации напряженности вокруг мэрии Кишинева», — подчеркнул мэр.

Ранее Ион Чебан подал в суд на правительство Молдовы «в связи с финансовым давлением на жителей столицы». Он также обвинил кабмин в отказе выделить или компенсировать необходимые финансовые средства для города.

В минувшую субботу, 3 февраля, в коммуне Бубуечи, которая входит в состав муниципия Кишинев, прошел протест против решения Центризбиркома, который признал недействительными результаты голосования и назначил повторные выборы мэра в этом населенном пункте. Напомним, что на местных выборах, которые состоялись осенью 2023 года, в Бубуечах победу одержал Леонид Уманец от партии Иона Чебана MAN.