Мэр Кишинева: в столице хотят установить марионеточную администрацию

КИШИНЕВ, 6 фев — Sputnik. Администрация Кишинева стала объектом беспрецедентной атаки, сообщил в соцсетях мэр молдавской столицы Ион Чебан.
По его словам, в качестве инструментов для нападок используются дезинформация и псевдопротесты.
«Атака носит комплексный и многоуровневый характер, от бюджетных ограничений и попыток политического контроля над муниципальными управлениями до лживых протестов и кампаний, основанных на дезинформации. Она усиливается через политически контролируемые информационные каналы, блогеров и недоброжелателей, формирующих общественное мнение. К сожалению, широко используются такие опасные инструменты, как дезинформация и лживые новости».
По словам кишиневского градоначальника, все эти акции нацелены на то, чтобы установить в столице марионеточную администрацию.
«Авторы этих опасных действий хотят установить в Кишиневе марионеточную администрацию и готовятся к эскалации напряженности вокруг мэрии Кишинева», — подчеркнул мэр.
Ранее Ион Чебан подал в суд на правительство Молдовы «в связи с финансовым давлением на жителей столицы». Он также обвинил кабмин в отказе выделить или компенсировать необходимые финансовые средства для города.
В минувшую субботу, 3 февраля, в коммуне Бубуечи, которая входит в состав муниципия Кишинев, прошел протест против решения Центризбиркома, который признал недействительными результаты голосования и назначил повторные выборы мэра в этом населенном пункте. Напомним, что на местных выборах, которые состоялись осенью 2023 года, в Бубуечах победу одержал Леонид Уманец от партии Иона Чебана MAN.