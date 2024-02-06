Мэр Кишинева: в столице хотят установить марионеточную администрацию

В минувшую субботу, 3 февраля, в коммуне Бубуечи, которая входит в состав муниципия Кишинев, прошел протест против решения Центризбиркома, который признал недействительными результаты голосования и назначил повторные выборы мэра в этом населенном пункте. Напомним, что на местных выборах, которые состоялись осенью 2023 года, в Бубуечах победу одержал Леонид Уманец от партии Иона Чебана MAN.