В Волгограде утвердили нормативы расходов на содержание чиновников и депутатов

Согласно документу, затраты на содержание аппарата увеличат во всех муниципалитетах. Так, в Волгограде предусмотрено выделение на эти цели 1 млрд 481 млн 604 тыс. рублей. В 2023 году сумма была на 136 млн рублей меньше.
Повысят финансирование и районам Волгоградской области. Больше всего, по 78 млн рублей, выделят Городищенскому, Среднеахтубинскому, Калачевскому и Палласовскому районам. Меньшие суммы получат другие муниципалитеты.
Стоит отметить, что увеличение нормативов расходов связано в том числе и с индексацией зарплат госслужащих, а также с ростом стоимости многих видов товаров и услуг, необходимых для работы органов местного самоуправления. При этом непосредственно на содержание чиновников и депутатов рекомендуется тратить не более 7% от выделенного объема средств.