В Волгограде утвердили нормативы расходов на содержание чиновников и депутатов

Стоит отметить, что увеличение нормативов расходов связано в том числе и с индексацией зарплат госслужащих, а также с ростом стоимости многих видов товаров и услуг, необходимых для работы органов местного самоуправления. При этом непосредственно на содержание чиновников и депутатов рекомендуется тратить не более 7% от выделенного объема средств.