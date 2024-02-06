Чем известен новый премьер Казахстана Олжас Бектенов

Олжас Бектенов
Бектенов Олжас Абаевич родился 13 декабря 1980 года в Алма-Ате Казахской ССР (ныне — Казахстан). В 2001 году окончил Казахскую государственную юридическую академию по специальности «юрист».
С 2002 по 2005 год работал в управлении юстиции города Алматы. В 2005—2006 годах — эксперт, затем главный эксперт юридического отдела канцелярии премьер-министра Казахстана.
С 2006 по 2009 год трудился в администрации президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. С 2009 по 2012 год — зампред комитета регистрационной службы и оказания правовой помощи Министерства юстиции Казахстана.
В 2012—2014 годах возглавил департамент в центральном аппарате Агентстве по борьбе с экономической и коррупционной преступностью. С 2015 по 2016 год руководил аппаратом главы Астаны и секретариатом руководителя администрации президента Казахстана.
С 2016 по 2017 год возглавлял департамент в Национальном бюро по противодействию коррупции по Астане. В 2017—2018 годах — заместитель главы Акмолинской области, занимался вопросами экономики.
С 2018 по 2022 год — зампред, затем первый зампред Агентства Казахстана по делам государственной службы и противодействию коррупции. С февраля 2022 года возглавлял Агентство Казахстана по противодействию коррупции. Во время службы сконцентрировался на возвращении средств, которые коррупционеры вывели из Казахстана (по его словам, около 500 млрд тенге).
3 апреля 2023 года назначен руководителем администрации президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, занимался реорганизацией структуры и пересмотром ее внутренних процедур. В частности, упразднил должности заместителей руководителя администрации.
По сообщения казахстанского издания Tengrinews, внутри страны считается закрытой и непубличной фигурой.
Генерал-лейтенант антикоррупционной службы. Кандидат юридических наук (тема диссертации — «Организационно-правовые проблемы предупреждения административной деликатности несовершеннолетних в Республике Казахстан»).