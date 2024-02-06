Чем известен новый премьер Казахстана Олжас Бектенов

С 2018 по 2022 год — зампред, затем первый зампред Агентства Казахстана по делам государственной службы и противодействию коррупции. С февраля 2022 года возглавлял Агентство Казахстана по противодействию коррупции. Во время службы сконцентрировался на возвращении средств, которые коррупционеры вывели из Казахстана (по его словам, около 500 млрд тенге).