Швеция приостановит расследования по «Северным потокам», пишут СМИ

«Шведские власти, по всей видимости, не смогли найти конкретного подозреваемого в своей стране», — пишет газета.
По информации журналистов, шведский прокурор Матс Люнгквист в следующие дни объявит о завершении расследования.
Газета Expressen ранее сообщила, что Люнгквист, расследующий в Швеции дело о диверсии на российских газопроводах, в ближайшее время примет по нему решение. Еще в апреле прошлого года он заявлял, что ясности относительно того, кто стоит за подрывом магистралей, нет, и найти ответственных будет непросто.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу — «Северном потоке» и «Северном потоке — 2» — произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор «Северного потока» Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.
По версии американского журналиста Сеймура Херша, взрывчатку под газопроводы заложили водолазы ВМС США во время натовских учений Baltops 2022, а норвежцы спустя три месяца привели ее в действие. Причем президент Джо Байден решился на диверсию после более чем девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности. Он опасался, что Германия, получающая по «Северным потокам» газ из России, не захочет участвовать в военной помощи Украине. В Вашингтоне эти обвинения отрицают.
Помимо этого, западные СМИ писали, что за терактом может стоять Украина. Так, по данным Washington Post, операцию координировал полковник ВСУ Роман Червинский. Офицер подчинялся приказам более высокопоставленных киевских чиновников, которыми, в свою очередь, руководил главнокомандующий Валерий Залужный.