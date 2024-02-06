Глава Погранполиции Молдовы и посол Украины обсудили ситуацию на границе

«Руслан Галушка подчеркнул важность развития отношений сотрудничества с украинскими коллегами в вопросах обеспечения безопасности общей границы на всех уровнях и борьбы с организованной преступностью. Обсуждались усилия властей обеих стран по совершенствованию международно-правовой базы сотрудничества и подписанию 9 межведомственных протоколов о совместном контроле в пунктах пропуска молдавско-украинской границы», — уточнили в ведомстве.