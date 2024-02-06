Глава Погранполиции Молдовы и посол Украины обсудили ситуацию на границе

КИШИНЕВ, 6 фев — Sputnik. Ситуация на молдавско-украинской границе, в том числе совместный контроль и аспекты двустороннего сотрудничества, обсудили на встрече в Кишиневе глава Пограничной полиции Молдовы Руслан Галушка и посол Украины в Республике Молдова Марко Шевченко.
Как сообщили в пресс-службе Погранполиции, акцент на встрече был поставлен на определение совместных мероприятий, направленных на улучшение процессов контроля и наблюдения за государственной границей.
«Руслан Галушка подчеркнул важность развития отношений сотрудничества с украинскими коллегами в вопросах обеспечения безопасности общей границы на всех уровнях и борьбы с организованной преступностью. Обсуждались усилия властей обеих стран по совершенствованию международно-правовой базы сотрудничества и подписанию 9 межведомственных протоколов о совместном контроле в пунктах пропуска молдавско-украинской границы», — уточнили в ведомстве.
Марко Шевченко поздравил руководителя Погранполиции Молдовы с назначением, особо отметив развитие двустороннего сотрудничества в различных областях, включая обмен информацией и данными, совместную деятельность по борьбе с нелегальной миграцией, а также другие инициативы.
Собеседники заявили о намерении продолжать диалог и укреплять партнерство «в интересах региональной безопасности».