ЦИК перенес заседание по регистрации кандидатов в президенты на 8 февраля

Также нет окончательного решения по самовыдвиженцам Раде Русских и Анатолию Баташеву, которые собрали недостаточное количество подписей. На текущий момент ЦИК зарегистрировал четырех кандидатов в президенты: Леонида Слуцкого (ЛДПР), Николая Харитонова (КПРФ), Владислава Даванкова («Новые люди») и Владимира Путина (самовыдвиженец). Накануне член ЦИКа от КПРФ Евгений Колюшин на партийном секретариате заявил, что в бюллетене будет всего четыре кандидата, однако Элла Памфилова опровергла его слова.