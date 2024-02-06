ЦИК перенес заседание по регистрации кандидатов в президенты на 8 февраля

«Проявляя добрую волю и учитывая просьбы оставшихся выдвинутых, но не зарегистрированных кандидатов, которые сдали подписи, члены Центризбиркома сегодня приняли решение перенести с 7 на 8 февраля заседание ЦИК России по рассмотрению вопросов о регистрации всех оставшихся выдвинутых кандидатов на должность Президента России. Установленные законом сроки позволяют нам это сделать», — приводят слова главы ЦИК Эллы Панфиловой в Telegram-канале комиссии.
В сообщении сказано, что незарегистрированным кандидатам предоставили в полном объеме все права, в том числе процедурные. Указано, что ЦИК России идет навстречу Борису Надеждину и Сергею Малинковичу, у которых, по сообщению комиссии, брак подписей «довольно существенный — на уровне 14−15%».
ЦИК России должен был принять решение по всем оставшимся кандидатам, заявившим о своем желании участвовать в кампании по выборам президента России 2024 года 7 февраля. По данным зампред ЦИКа Николая Булаева, в подписных листах, которые сдали Борис Надеждин и Сергей Малинкович, комиссия обнаружила ошибки, «вызывающие удивление».
Кандидат в президенты Борис Надеждин попросил ЦИК перенести дату заседания с 7 на 10 февраля. Он добавил, что это позволит лучше изучить претензии Центризбиркома к собранным в его поддержку подписям. По информации уполномоченного представителя Надеждина Игоря Артемьева, ЦИК обнаружил 15,348% брака в собранных подписях. Для отказа в регистрации достаточно 5% брака. Борис Надеждин заявил, что намерен оспаривать решение комиссии в суде.
Также нет окончательного решения по самовыдвиженцам Раде Русских и Анатолию Баташеву, которые собрали недостаточное количество подписей. На текущий момент ЦИК зарегистрировал четырех кандидатов в президенты: Леонида Слуцкого (ЛДПР), Николая Харитонова (КПРФ), Владислава Даванкова («Новые люди») и Владимира Путина (самовыдвиженец). Накануне член ЦИКа от КПРФ Евгений Колюшин на партийном секретариате заявил, что в бюллетене будет всего четыре кандидата, однако Элла Памфилова опровергла его слова.
Александра Горошилова