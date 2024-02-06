Вице-губернатора Петербурга Сергея Дрегваля отправили в отставку. Сегодня, 6 февраля, он последний день работает в Смольном. Постановление об освобождении чиновника от должности уже подписал губернатор Александр Беглов. Уточняется, что Дрегваль ушел с поста по собственному желанию. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.
— Входивший в сферу ответственности Сергея Дрегваля блок временно переходит под управление вице-губернатора Кирилла Полякова, — уточнили в пресс-службе.
Отметим, что карьера Сергея Дрегваля началась в «Томской энергосбытовой компании». Там он проработал с 2007 по 2011 годы. Затем он устроился в «Алтайэнергосбыт», откуда в 2013 году перешел в «Оборнэнергосбыт». Но проработал там год. А в 2014 году занял пост гендиректора в «Межрегиональной распределительной сетевой компании Урала».
После этого, в 2020 году, Сергей Дрегваль ушел в политику. В ноябре того года его назначили советником губернатора Северной столицы. А на пост вице-губернатора он перешел в январе 2021 года. В зону его ответственности входили вопросы энергетики и тарифов. Соответственно он курировал комитет по тарифам и комитет по энергетике и инженерному обеспечению.