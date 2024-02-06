Вице-губернатора Петербурга Сергея Дрегваля отправили в отставку

После этого, в 2020 году, Сергей Дрегваль ушел в политику. В ноябре того года его назначили советником губернатора Северной столицы. А на пост вице-губернатора он перешел в январе 2021 года. В зону его ответственности входили вопросы энергетики и тарифов. Соответственно он курировал комитет по тарифам и комитет по энергетике и инженерному обеспечению.