Губернатор обсудил с политиками предстоящие президентские выборы

Участники обсудили вопросы подготовки и проведения предстоящих в марте выборов главы государства.
Губернатор подчеркнул, что «честное и открытое проведение выборов — залог сохранности внутренней политической стабильности в стране и регионе», прокомментировали в Калининграде сегодня, 6 февраля 2024 года, собкору KaliningradToday в пресс-службе правительства Калининградской области.
Участники отметили важность создания понятных и комфортных для избирателей условий при проведении процедуры голосования. В частности, имеются хорошие отзывы граждан о возможности голосовать в один из трех дней с 15 по 17 марта, выбрав для этого наиболее удобное время, чтобы прийти на избирательный участок.