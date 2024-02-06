Губернатор обсудил с политиками предстоящие президентские выборы

Участники отметили важность создания понятных и комфортных для избирателей условий при проведении процедуры голосования. В частности, имеются хорошие отзывы граждан о возможности голосовать в один из трех дней с 15 по 17 марта, выбрав для этого наиболее удобное время, чтобы прийти на избирательный участок.