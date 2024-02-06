Битва с клоуном и библиотекарь Милохин: главные заявления Мизулиной в Екатеринбурге

Про Екатеринбург.
«Я много езжу по стране. У вас очень современный, динамично развивающийся город», — рассказала Мизулина.
Про ограничения освещения скулшутинга в СМИ
«Абсолютно недопустимо обсуждать темы, связанные с нападениями на школы и связанные с суицидами. Эксперты-психологи, которые с нами работают, однозначно говорят о том, что обсуждение этих тем в СМИ, особенно с кадрами убийств, погибших, того, как преступник идет по зданию, только провоцирует тех, кто задумывается об этих преступлениях, и даже тех, кто не задумывается. Молодежь, подростки начинают героизировать убийц, романтизировать эту тему, а дальше идет подражание», — заявила общественница.
Про Зеленского
«Единственный актер, против которого мы выступали, — это клоун Зеленский», — отметила Мизулина.
Про возможность открыть филиал ЛБИ на Среднем Урале
«У нас громадная волонтерская команда. Если кто-то захочет присоединиться в Екатеринбурге, мы будем очень рады. У вас регион гигантский, проблем очень много», — сказала глава ЛБИ.
Про санкции
«Неделю назад Евросоюз конкретно на весь мир сказал о том, что я патриот. Вот что произошло. Это совершенно удивительная информация. Они внесли меня в санкции не по украинской тематике, а по “нарушению прав человека”, — удивилась член Общественной палаты.
Про блогера Даню Милохина
«Милохин меня лично разочаровал. Он молодой парень, приехал бы он в военкомат — и что? Что бы произошло? Его бы могли как призвать, так и не призвать. Какие гарантии, что его бы призвали? Никаких», — считает Мизулина.
Про закон об иноагентах
«Многие над этим шутят, потому что не знают, где конкретно он (иноагент, — прим. ред.) взял деньги, у какого иностранного государства, с представителем какого посольства встречался и какие задания ему давали. А вся эта фактура есть при каждом решении о признании иностранным агентом. Мне кажется, что было бы абсолютно правильным, если бы наше государство, давая статус ИА человеку, эту информацию сообщало бы всему обществу. Для того чтобы это сделать, придется серьезно править наше законодательство, а может быть, и Конституцию», — прокомментировала общественница.
Про отказ принимать подарки из рук
«После ситуации с Владленом Татарским, жуткого теракта, ни я, ни многие публичные люди не принимают предметы в руки. Это те ограничения, в которых мы вынуждены жить, это наша реальность», — посетовала Мизулина.
Про нелегальную торговлю в Екатеринбурге
«Есть успешный опыт Москвы, когда в один день на улицы выехала техника и снесла все киоски подчистую. Это назвали “Ночь ковшей”. Это было волевое решение мэра города. И другим руководителям регионов не стоит этого бояться», — высказала свою точку зрения Екатерина Мизулина.