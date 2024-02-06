Битва с клоуном и библиотекарь Милохин: главные заявления Мизулиной в Екатеринбурге

«Многие над этим шутят, потому что не знают, где конкретно он (иноагент, — прим. ред.) взял деньги, у какого иностранного государства, с представителем какого посольства встречался и какие задания ему давали. А вся эта фактура есть при каждом решении о признании иностранным агентом. Мне кажется, что было бы абсолютно правильным, если бы наше государство, давая статус ИА человеку, эту информацию сообщало бы всему обществу. Для того чтобы это сделать, придется серьезно править наше законодательство, а может быть, и Конституцию», — прокомментировала общественница.