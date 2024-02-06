Продовольствие, техника и туризм: Беларусь и Камчатский край очертили приоритеты сотрудничества

6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Камчатский край очертили приоритеты сотрудничества на втором заседании рабочей группы по сотрудничеству Республики Беларусь и Камчатского края Российской Федерации, которое состоялось сегодня в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.



В заседании приняли участие министр антимонопольного регулирования и торговли Алексей Богданов как закрепленное лицо за Камчатским краем в Беларуси, а также заместитель председателя правительства Камчатского края Юлия Морозова.



По словам Юлии Морозовой, у Беларуси и Камчатского края России давние и хорошие торгово-экономические взаимоотношения. «Жители Камчатского края прекрасно знают и любят прежде всего вкусные белорусские продукты питания. Считаю, что торговля — это одна из самых перспективных отраслей сотрудничества. Кроме того, ниша непродовольственных товаров у нас практически не занята, а мы знаем и уважаем белорусскую продукцию легкой промышленности, косметику», — рассказала она.



Беларусь и российский регион также давно сотрудничают в рыбной отрасли. «У нас есть надежные и давние партнеры, например, “Санта Бремор”. Мы знаем, что у Беларуси есть необходимость увеличения поставок именно сырца как белой рыбы, так и знаменитого камчатского лосося, — отметила Юлия Морозова. — Компании российского региона готовы поставлять в Беларусь рыбную продукцию, в том числе готовую».



Зампред отметила хорошие перспективы в сфере туризма. «Сегодня это самая быстроразвивающаяся отрасль в регионе. Мы ждем у себя белорусских туристов. И у нас уже есть первый опыт, который получен по результатам заключения соглашений с белорусскими туроператорами. Камчатские жители также уважают и высоко ценят возможности Беларуси в сфере туризма, в том числе санаторно-курортный отдых», — добавила она.



Юлия Морозова подчеркнула, что Камчатский край также заинтересован в белорусской машиностроительной продукции. «Мы уже много лет пользуемся белорусской сельскохозяйственной, коммунальной техникой и готовы увеличивать покупки сельхозтехники и общественного транспорта. Сегодня в условиях санкций наша горнодобывающая отрасль также нуждается в поставках», — сказала зампред.



В свою очередь, Алексей Богданов отметил, что за последние два года Беларусь и Камчатский край нарастили взаимный товарооборот более чем в три раза. «Это большой рывок. В том числе растет белорусский экспорт — плюс 30% по итогам прошлого года, — рассказал министр. — Популярностью пользуется наша сельхозпродукция — мясо, консервы, колбасные изделия, сыры, молочная продукция. Кроме того, поставляется и техника для сельхозпроизводства, а также дорожная, коммунальная, пассажирская техника. В этом направлении мы и намерены расширить наше взаимодействие».



Кроме того, во время визита делегации Камчатского края в Беларусь подробно обсуждалась тема логистики. «Это самый дальний регион РФ, куда наши грузы по железной дороге идут порядка 30 дней, что очень долго. Часть мы не можем туда доставить из-за сроков хранения продовольственных товаров. Поэтому детально обсуждался вопрос развития торговли через Северный морской путь. Это ускорит наши взаимные поставки, и в этом направлении мы будем работать в предстоящем периоде», — рассказал он.



На заседании были подписаны соглашение о побратимстве и сотрудничестве между Петропавловск-Камчатским городским округом и администрацией Заводского района Минска, а также протокол совместного заседания рабочей группы по сотрудничеству Беларуси и Камчатского края Российской Федерации. Алексей Богданов отметил, что после подписания итогового документа начнется работа по разработке дорожной карты на следующие четыре года. С учетом встреч у главы государства в нее будут включены новые направления, благодаря которым будет увеличено взаимное присутствие. Основное направление, которое будут очерчено в документе, — торговля продовольственными товарами, для чего будет рассмотрен вопрос удешевления логистики и снижения посреднического звена. «В этом направлении работа уже ведется с некоторыми компаниями, — подчеркнул он. — Белорусам необходимо увеличивать потребление качественной рыбы».



Также в ходе мероприятия состоялся ряд переговоров белорусских и камчатских деловых кругов.