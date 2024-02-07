Чиновники мэрии вытолкали машину, застрявшую в снегу в одном из дворов Уфы

Кадры, как мужчины из проверяющей делегации помогают вытолкать машину из снежного заноса, опубликовал мэр Уфы Ратмир Мавлиев. Он рассказал, что за 3 часа инспекции было выписано 350 предписаний на устранение нарушений. В большинстве мест он сталкивался с горами снежной каши, кое-где даже пришлось указывать подчиненным на мусор.