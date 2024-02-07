Рада приняла в первом чтении скандальный проект об ужесточении мобилизации

Геращенко подчеркнула, что правительственный законопроект имеет коррупционные риски и не соответствует конституции. Несмотря на возражения ее партии, документ рассматривали по сокращенной процедуре, то есть «без вопросов, без ответов, без дискуссии». По ее словам, парламентский комитет по нацбезопасности поддержал решение о поддержке правительственного законопроекта за десять минут до его рассмотрения в зале.