Рада приняла в первом чтении скандальный проект об ужесточении мобилизации

«Рада приняла за основу правительственный законопроект о мобилизации. За — 243», — написал депутат.
По его словам, еще предстоит второе чтение, в документ будут вносить правки. Гончаренко заявил, что сам он голосовал против.
Гончаренко заявил, что сам он голосовал против.
«Правительственный законопроект представлял министр обороны (Рустем. — Прим. ред.) Умеров. Главнокомандующего Залужного в зале не было, хотя офис Владимира Зеленского хотел именно на него перевести презентацию проекта», — написала она в Telegram.
Геращенко подчеркнула, что правительственный законопроект имеет коррупционные риски и не соответствует конституции. Несмотря на возражения ее партии, документ рассматривали по сокращенной процедуре, то есть «без вопросов, без ответов, без дискуссии». По ее словам, парламентский комитет по нацбезопасности поддержал решение о поддержке правительственного законопроекта за десять минут до его рассмотрения в зале.
Подготовленный правительством республики новый законопроект о мобилизации внесли в Верховную раду 30 января.
Кроме того, как сообщало украинское Минобороны, проект не предполагает призыва инвалидов и оставляет без изменений право переезжать без разрешения военкомата. Согласно опубликованным ведомством данным, документ четко определяет срок службы мобилизованных во время военного положения, однако продолжительность срока не указывается.
Против документа выступило украинское объединение «Европейская бизнес-ассоциация» и попросило не принимать его в таком виде. Глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что новый законопроект о мобилизации неприемлем, его принятие будет преступлением против страны.
На Украине с 24 февраля 2022 года ввели режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд из республики мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Издание The New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.