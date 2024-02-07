В Комрате прошла встреча руководства Гагаузии и содокладчиков Мониторинговой комиссии ПАСЕ

Спикер НСГ Дмитрий Константинов обсудил с группой европейских политиков аспекты международного посредничества, в том числе по линии ПАСЕ, нацеленные на нормализацию диалога между АТО Гагаузия и центральными властями Молдовы.
Дмитрий Константинов выразил надежду, что совместными усилиями удастся наладить переговорный процесс и «сделать правильные шаги навстречу интересам людей». Председатель законодательного форума Гагаузии подверг критике принятые парламентом Молдовы поправки в Налоговый кодекс, которые обязали Гагаузию возмещать налог на добавленную стоимость и акцизы из регионального бюджета.
Собеседники также обсудили тему отношений Кишинева и Комрата, которые обострились после избрания нового башкана автономии.
«Народ сделал свой выбор. Нравится он нам или нет, мы должны его принять и работать на благо общества. Это и есть демократия».
Содокладчики Мониторинговой комиссии ПАСЕ прибыли в Молдову с ознакомительным визитом 4 февраля. Они провели ряд встреч в Кишиневе, в том числе с председателем парламента Игорем Гросу.
В состав делегации ПАСЕ входят содокладчики по выполнению обязательств Республики Молдова Пьер-Ален Фридез, Занда Калниня-Лукашевича и Бас Кляйн.