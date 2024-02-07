Лукашенко один из первых поздравил Алиева с победой

МИНСК, 7 фев — Sputnik. Белорусский лидер Александр Лукашенко один из первых поздравил Ильхама Алиева с победой на выборах, сообщили в пресс-службе президента Азербайджана.
В сообщении говорится, что Лукашенко в среду позвонил Алиеву.
«Александр Лукашенко поздравил Ильхама Лукашенко Алиева с уверенной победой на президентских выборах и пожелал успехов в работе на благо развития и процветания нашей страны».
Алиев, в свою очередь, поблагодарил коллегу из республики за внимание и поздравления. Также лидеры выразили уверенность, что азербайджано-белорусские дружественные отношения будут и дальше укрепляться. Стороны обменялись мнениями о перспективах сотрудничества.
Ранее сообщалось о том, что Алиева по телефону поздравил узбекский лидер Шавкат Мирзиеев. К слову, Лукашенко сейчас находится в Ташкенте с официальным визитом.
Выборы
Голосование на внеочередных выборах азербайджанского лидера закончилось в среду в 19:00 (местное время). На данный момент голоса подсчитывают, но, согласно данным первых exit-poll, большинство избирателей отдали свой голос за Ильхама Алиева. Действующий лидер набрал 93,9% голосов.
Результаты опроса опубликовала американская Oracle Advisory Group совместно с Лигой защиты трудовых прав граждан.
Согласно их данным, другие кандидаты не смогли набрать даже два процента голосов избирателей.