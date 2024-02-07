Лукашенко один из первых поздравил Алиева с победой

Алиев, в свою очередь, поблагодарил коллегу из республики за внимание и поздравления. Также лидеры выразили уверенность, что азербайджано-белорусские дружественные отношения будут и дальше укрепляться. Стороны обменялись мнениями о перспективах сотрудничества.