Рядовой из Хабаровска Владимир Степанов спас товарища в зоне СВО

Командир подразделения отметил, что самоотверженность, боевой опыт и профессионализм военнослужащего является гордостью и образцом для всего личного состав воинской части и молодого поколения нашего государства. За проявленное мужество и отвагу Владимир Степанов был удостоен медали «За боевые отличия». Он продолжает выполнять боевые задачи в зоне специальной военной операции.