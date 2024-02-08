Рядовой из Хабаровска Владимир Степанов спас товарища в зоне СВО

Военнослужащие соединения Восточного военного округа, дислоцированного в ЕАО, выполняли боевую задачу по обороне опорного пункта вблизи одного из населенных пунктов в зоне специальной военной операции. Противник активно применял беспилотные летательные аппараты, организуя атаки на наши позиции и корректируя огонь артиллерии.
В ходе ожесточенного боя один из наших военнослужащих был ранен. В этот момент на передовую вышла эвакуационная группа медицинского взвода пулеметного батальона. В спасении товарища особую роль сыграл водитель-санитар рядовой Владимир Степанов, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа.
Под обстрелом противника, Владимир, управляя легкобронированным тягачом, проявил необыкновенное мужество и профессионализм. Он смог достичь линии боевого соприкосновения и эвакуировать раненого с поля боя.
Командир подразделения отметил, что самоотверженность, боевой опыт и профессионализм военнослужащего является гордостью и образцом для всего личного состав воинской части и молодого поколения нашего государства. За проявленное мужество и отвагу Владимир Степанов был удостоен медали «За боевые отличия». Он продолжает выполнять боевые задачи в зоне специальной военной операции.