Кто, как и когда депортировал народы из Крыма

В конце весны 1944 года на освобожденном от фашистов полуострове началась еще одна волна депортации. Сначала насильственно вывезли крымских татар (почти 188 тысяч). Вместе с ними в списки на переселение были включены турки, караимы и цыгане, так как первые два народа разговаривали на крымско-татарском языке, а последние в период оккупации уничтожаемые фашистами, стремясь выжить, выдавали себя за крымских татар.