С кем встречался замгенпрокурора РФ Зайцев в Челябинске

ЧЕЛЯБИНСК, 8 февраля, ФедералПресс. Замгенпрокурора РФ Зайцев встретился в Челябинске с силовиками и омбудсменами. Руководитель обсудил актуальные проблемы региона с начальником региональной полиции Михаилом Скоковым, омбудсменами Юлией Сударенко, Евгенией Майоровой и Александром Гончаровым, а также начальником ГУ МЧС по региону Юрием Буренко.