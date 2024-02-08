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С кем встречался замгенпрокурора РФ Зайцев в Челябинске

ЧЕЛЯБИНСК, 8 февраля, ФедералПресс. Замгенпрокурора РФ Зайцев встретился в Челябинске с силовиками и омбудсменами. Руководитель обсудил актуальные проблемы региона с начальником региональной полиции Михаилом Скоковым, омбудсменами Юлией Сударенко, Евгенией Майоровой и Александром Гончаровым, а также начальником ГУ МЧС по региону Юрием Буренко.

«Обсудили актуальные проблемы защиты прав граждан, в первую очередь детей, лиц с ограниченными возможностями здоровья, пожилых граждан, семей, военнослужащих и предпринимателей. Детально рассмотрели вопросы предоставления жителям области мер социальной поддержки, средств реабилитации, земельных участков семьям, имеющим трех и более детей, укомплектованности медицинских учреждений», — сообщили в пресс-службе управления Генпрокуратуры РФ по УрФО.

С Буренко генпрокурор подробно обсудил вероятность паводка, возможное возникновение пожаров и других чрезвычайных ситуацией и готовность к этому Челябинской области.

Генпрокурора заботит вопрос недостаточного лекарственного обеспечения граждан, в особенности детей, с редкими и малоисследованными заболеваниями. В ходе встречи появились идеи для решения проблемы.

Ранее в Челябинской области назначен новый руководитель регионального управления Росгвардии. Олег Охрименко ранее занимал аналогичную должность в Кургане.

Прокуратура