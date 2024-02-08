Митрополит Евгений заявил, что люди отказываются от традиций из-за прививок

По его словам, соблюдать меры против распространения инфекций людей якобы заставляет «некий управляющий» через Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), чтобы они носили спецодежду и маски, а также страховали здоровье. «Ты должен слушаться некоего голоса, который вещает через ВОЗ. Они показывают некую марионетку — директора. Но какие силы за этим директором стоят, они не показывают. У меня устойчивое ощущение, что этот искуситель выстраивает систему управления людьми, чтобы они отказывались от традиционной системы ценностей — главной ценностью избирали возможность короткой, временной жизни под управлением того, кто якобы эту жизнь дает: я дам тебе прививку, ты будешь жить», — рассказал митрополит.



Кроме того, он добавил, некие силы стояли за пандемией COVID-19, а также за организацией теракта в США 11 сентября 2001 года и военных конфликтов. При этом, как считает митрополит, пандемия резко закончилась с началом боевых действий на территории Украины. «Было ощущение, что наши внутрироссийские процессы управлялись извне и следовали формату ВОЗ, а 24 числа было показано, что наш источник принятия решений меняется — сейчас он находится в руках одного человека в нашей стране. Этот человек отнюдь не планирует читать молитвы нечистой силе и призывать это делать свой народ», — говорит митрополит Евгений.



Напомним, в 2021 году между митрополитом и губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым произошел конфликт из-за запрета на проведение крестного хода в память об убийстве Николая II, поскольку в регионе действовали коронавирусные ограничения.