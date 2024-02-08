В законодательство Узбекистана внесены конкретные основания для закрытия предприятий, загрязняющих воздух

Поправки в документы «Об охране природы», «Об охране атмосферного воздуха» и «Об экологическом контроле» внесены законом, который подписал президент 6 февраля. Они конкретизируют основания для госорганов, которые принимают решения об ограничении или приостановлении работы субъектов предпринимательства.
«Деятельность предприятий, оказывающих вредное воздействие на окружающую среду, будет ограничена или приостановлена, в первую очередь, с учетом необходимости предотвращения возникновения угрозы жизни и здоровью населения», — говорится в сообщении.
Напомним, что неточные формулировки в прошлых версиях природоохранного законодательства могли стать основанием для возникновения коррупционных факторов.
Таким образом, общее расплывчатое понятие, которое можно толковать и применять по личному усмотрению представителей госорганов — «иной реальной угрозы жизни и здоровью населения» — было заменено на формулировку «угрозы жизни и здоровью населения в связи со сверхнормативным загрязнением окружающей природной среды».