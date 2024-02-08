В законодательство Узбекистана внесены конкретные основания для закрытия предприятий, загрязняющих воздух

Таким образом, общее расплывчатое понятие, которое можно толковать и применять по личному усмотрению представителей госорганов — «иной реальной угрозы жизни и здоровью населения» — было заменено на формулировку «угрозы жизни и здоровью населения в связи со сверхнормативным загрязнением окружающей природной среды».