Лукашенко в Ташкенте возложил венок к монументу Независимости

Монумент установлен в парке культуры и отдыха «Новый Узбекистан», который был открыт 31 августа 2021 года к 30-летию независимости Узбекистана. Монумент представляет собой 60-метровую стелу, которую венчает птица счастья Хумо — символ мира, процветания и свободы.

В основе и по периметру стелы представлены важнейшие исторические события, отображающие 3000-летнюю историю страны. Сразу за стелой расположен небольшой музыкальный фонтан и амфитеатр на 5 тыс. человек.