Лукашенко в Ташкенте возложил венок к монументу Независимости

Монумент установлен в парке культуры и отдыха «Новый Узбекистан», который был открыт 31 августа 2021 года к 30-летию независимости Узбекистана. Монумент представляет собой 60-метровую стелу, которую венчает птица счастья Хумо — символ мира, процветания и свободы.
В основе и по периметру стелы представлены важнейшие исторические события, отображающие 3000-летнюю историю страны. Сразу за стелой расположен небольшой музыкальный фонтан и амфитеатр на 5 тыс. человек.
Во время возложения главу белорусского государства сопровождали белорусские и узбекские официальные лица. После церемонии директор Государственного музея истории Узбекистана рассказал Президенту об исторических фигурах и событиях, отображенных на барельефе у подножия монумента.
Как сообщалось, в эти дни Александр Лукашенко находится с официальным визитом в Узбекистане. Накануне вечером белорусский лидер провел неформальную встречу с Президентом Шавкатом Мирзиёевым.