Митрополит Екатеринбургский заявил, что теневое правительство стремится управлять людьми

Об этом в эфире телеканала «Спас» заявил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений.
По его мнению, сообщает портал E1.RU, тайное правительство старается загнать человека в рамки, ставя условия и ограничения. Чтобы человек жил, он должен исполнять некие обряды.
«Ты должен носить некую специальную одежду (некие маски), ты должен быть зарегистрирован в каких-то соответствующих социальных сетях, ты должен слушаться некоего голоса, который сегодня вещает через Всемирную организацию здравоохранения, — сказал митрополит. — Они показывают некую марионетку, некоего управляющего — директора. Но какие силы за этим директором стоят, они не показывают».
По его словам, таким образом тайное правительство пытается подчинить волю людей. Посредством человеческого сообщества искуситель пытается выстроить такую систему, чтобы люди кланялись. По мнению митрополита, не только болезни дело рук тайного правительства.
«Полное ощущение, что делалось это весьма профессионально: военные конфликты, 11 сентября достаточно профессионально были события исполнены, — сказал в эфире “Спаса” митрополит Евгений. — Это не просто они попробовали и ушли, шоу показали и исчезли за кулисы. Нет, они продолжают добиваться своей цели. И цель, полагаю, схожа с теми целями, которые были у искусителя, пытавшегося искушать нашего Господа. Иметь полную власть над человечеством».
Он отметил, что тайное правительство создает проблемы, а потом дает людям решение.
«МК-Урал» ранее писал, что в Екатеринбурге подвели итоги XVIII Международного фестиваля ледовой скульптуры «Вифлеемская звезда». Фестиваль проходил на площадке около Храма-на-Крови с 29 декабря по 7 января с участием художников из 25 команд. Работы ледовых скульпторов будут стоять еще два месяца. В этом году фестиваль стал еще более содержательным и познавательным, его экспозиция похожа на музей под открытым небом, ее можно рекомендовать для проведения школьных занятий.