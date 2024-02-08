Митрополит Екатеринбургский заявил, что теневое правительство стремится управлять людьми

«МК-Урал» ранее писал, что в Екатеринбурге подвели итоги XVIII Международного фестиваля ледовой скульптуры «Вифлеемская звезда». Фестиваль проходил на площадке около Храма-на-Крови с 29 декабря по 7 января с участием художников из 25 команд. Работы ледовых скульпторов будут стоять еще два месяца. В этом году фестиваль стал еще более содержательным и познавательным, его экспозиция похожа на музей под открытым небом, ее можно рекомендовать для проведения школьных занятий.