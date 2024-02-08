Встреча Лукашенко и Мирзиеева проходит в резиденции президента Узбекистана

Местом для переговоров двух глав государств выбран загородный комплекс Куксарой — действующая государственная резиденция президента Узбекистана Шавката Мирзиеева. Ее назвали в честь не сохранившегося до наших дней дворца завоевателя Тамерлана в Самарканде.
Второй день официального визита Александра Лукашенко в Узбекистан начался с церемониальных мероприятий с участием роты почетного караула и делегаций обеих стран.
Президенты возложили венки к Монументу Независимости в Ташкенте, после чего отправились в резиденцию. Там оркестр исполнил гимн Беларуси, после чего лидеры сфотографировались для прессы.
Как сообщает близкий к пресс-службе белорусского главы государства Telegram-канал «Пул Первого», переговоры Лукашенко и Мирзиеева сначала пройдут в формате «один на один».
Напомним, что президент Беларуси отправился в Узбекистан накануне, 7 февраля. В первый день визита лидеры обеих стран пообщались неформально и посмотрели хоккейный матч.
Сообщалось, что Лукашенко и Мирзиеев обсудят углубление межгосударственных отношений, интенсификацию торгового, экономического, культурного и гуманитарного взаимодействия.
Также президенты планируют затронуть региональную и мировую повестку, обсудить взаимодействие Беларуси и Узбекистана на международной арене в различных интеграционных структурах.