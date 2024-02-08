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Встреча Лукашенко и Мирзиеева проходит в резиденции президента Узбекистана

МИНСК, 8 фев — Sputnik. Официальные переговоры лидеров Беларуси и Узбекистана проходят в Ташкенте в четверг, сообщает пресс-служба белорусского президента.
Источник: Пресс-служба президента РБ

Местом для переговоров двух глав государств выбран загородный комплекс Куксарой — действующая государственная резиденция президента Узбекистана Шавката Мирзиеева. Ее назвали в честь не сохранившегося до наших дней дворца завоевателя Тамерлана в Самарканде.

Второй день официального визита Александра Лукашенко в Узбекистан начался с церемониальных мероприятий с участием роты почетного караула и делегаций обеих стран.

Президенты возложили венки к Монументу Независимости в Ташкенте, после чего отправились в резиденцию. Там оркестр исполнил гимн Беларуси, после чего лидеры сфотографировались для прессы.

Как сообщает близкий к пресс-службе белорусского главы государства Telegram-канал «Пул Первого», переговоры Лукашенко и Мирзиеева сначала пройдут в формате «один на один».

Напомним, что президент Беларуси отправился в Узбекистан накануне, 7 февраля. В первый день визита лидеры обеих стран пообщались неформально и посмотрели хоккейный матч.

Сообщалось, что Лукашенко и Мирзиеев обсудят углубление межгосударственных отношений, интенсификацию торгового, экономического, культурного и гуманитарного взаимодействия.

Также президенты планируют затронуть региональную и мировую повестку, обсудить взаимодействие Беларуси и Узбекистана на международной арене в различных интеграционных структурах.

Лукашенко Александр
Шавкат Мирзиеев