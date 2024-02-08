«А зачем нам с ними воевать?»: Алиханов отреагировал на речь польского генерала, назвавшего Калининград «оккупированным»

Глава области Антон Алиханов отреагировал на речь польского генерала, который назвал Калининград «оккупированным». Свою позицию губернатор озвучил в комментариях на странице «ВКонтакте».
«Зачем нам с ними воевать? Руководство Совбеза уже сегодня ответило на угрозы от польских отставников. Нападение на нас = аннигиляция противника через ассиметричный удар», — написал Алиханов.
Калининградские власти в ответ на заявление польского генерала о том, что эксклав является «оккупированной территорией», посоветовали ему «открыть учебник истории».