Большая пресс-конференция губернатора: Василий Голубев подвел итоги 2023 года

Глава региона рассказал, что, по предварительным подсчетам, все ключевые показатели социально-экономического развития Ростовской области находятся в положительной динамике. Объем валового регионального продукта превысит показатели 2022 года и составит 2,3 трлн рублей.
Также Ростовская область вошла в число регионов, которые имеют ежегодную положительную динамику индекса промпроизводства последние шесть лет. В 2023 году промышленное производство выросло на 2%.
Василий Голубев добавил, что в 2023 году наблюдался рост сельхозпроизводства, был собран самый большой в России и за всю историю области урожай зерновых — более 16 млн т. На 3% сократилось производство яиц, но при этом, подчеркнул губернатор, сохранились объемы производства мяса и молока.
В 2023 году ввод жилья в Ростовской области вырос почти на 10%. Рост отмечается также в показателях розничной торговли, общественного питания и оказания платных услуг населению.
За девять месяцев объем инвестиций увеличился почти на треть и превысил 420 млрд рублей.
Губернатор рассказал, что в 2023 году в Ростовской области реализовывался ряд программ, направленных на достижение национальных целей, поставленных президентом России.
В прошлом году было направлено 41,3 млрд рублей на реализацию 46 региональных проектов. Было построено два детских сада и семь школ, создано 74 «Точки роста» и «IT-куба». В 23 медицинских учреждениях провели капремонт, заменили семь ФАПов и амбулаторий, приобрели 48 единиц медицинского транспорта.
Для районов и муниципалитетов было закуплено 40 электробусов. В регионе отремонтировали 395 км дорог, завершили строительство путепровода в Волгодонске.
Василий Голубев также рассказал, что в прошлом году в Ростовской области благоустроили 126 общественных территорий, построили пять объектов водоснабжения. Из аварийного жилья переехали 1250 человек. Хутора и села в регионе дополнительно обеспечили мобильной связью.