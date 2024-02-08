Большая пресс-конференция губернатора: Василий Голубев подвел итоги 2023 года

Василий Голубев добавил, что в 2023 году наблюдался рост сельхозпроизводства, был собран самый большой в России и за всю историю области урожай зерновых — более 16 млн т. На 3% сократилось производство яиц, но при этом, подчеркнул губернатор, сохранились объемы производства мяса и молока.