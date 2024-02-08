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В Татарстане утвердили даты празднования Ураза-байрама и Курбан-байрама в 2024 году

Указ подписал раис республики Рустам Минниханов.
Источник: Город Казань.KZN.RU

В Татарстане определили дни празднования Ураза-байрама и Курбан-байрама в 2024 году. Указ подписал раис республики Рустам Минниханов.

В соответствии с лунным календарем и сложившимися традициями на 10 апреля приходится начало проведения Ураза-Байрама, на 16 июня — Курбан-Байрама.

10 апреля выпадает на среду, поэтому в республике это будет праздничный нерабочий день. 16 июня — воскресенье, из-за чего дополнительного выходного не предусмотрено — республиканские праздничные дни отдыха не переносятся.

Ранее Совет улемов ДУМ РТ утвердил, что священный месяц Рамадан в этом году начнется 11 марта.

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