В Татарстане утвердили даты празднования Ураза-байрама и Курбан-байрама в 2024 году

В Татарстане определили дни празднования Ураза-байрама и Курбан-байрама в 2024 году. Указ подписал раис республики Рустам Минниханов.
В соответствии с лунным календарем и сложившимися традициями на 10 апреля приходится начало проведения Ураза-Байрама, на 16 июня — Курбан-Байрама.
10 апреля выпадает на среду, поэтому в республике это будет праздничный нерабочий день. 16 июня — воскресенье, из-за чего дополнительного выходного не предусмотрено — республиканские праздничные дни отдыха не переносятся.
Ранее Совет улемов ДУМ РТ утвердил, что священный месяц Рамадан в этом году начнется 11 марта.