В ЦИК заявили, что в бюллетене на выборах президента будут четыре кандидата

«Сегодня у нас заканчивается определенный цикл, поскольку по итогу нашего сегодняшнего заседания у нас уже полная ясность о том, что в избирательном бюллетене будет четыре кандидата», — сказала она.
Ранее в этот день ЦИК отказала в регистрации председателю «Коммунистов России» Сергею Малинковичу. Такое же решение было принято в отношении Бориса Надеждина, выдвинутому от «Гражданской инициативы» и самовыдвиженца блогера Рады Русских.
На данный момент зарегистрированы четыре кандидата на участие в выборах президента РФ: зампред Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Даванков, депутат Госдумы и руководитель ЛДПР Леонид Слуцкий, депутат Госдумы от КПРФ Николай Харитонов и действующий глава государства самовыдвиженец Владимир Путин, которого ЦИК внесла в соотвествующий список 29 января.
Комиссия 31 января завершила прием документов и подписей избирателей от желающих участвовать в президентских выборах 2024 года. В тот день от участия в гонке отказались Анатолий Баташев и председатель Российской партии свободы и справедливости Андрей Богданов.
Выборы президента РФ в 2024 году будут длиться три дня. Голосование состоится в период с 15 по 17 марта. При этом в дистанционном электронном формате оно будет проходить только в тех регионах, где уже было опробовано ранее, то есть не более чем в 30 субъектах России.